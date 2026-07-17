வெம்பக்கோட்டை அணையில் மதகு பழுது பார்க்கும் பணி ஜரூர்
வெம்பக்கோட்டை அணையில் மதகு பழுது பார்க்கும் பணி ஜரூர்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:12 AM
சிவகாசி: வெம்பக்கோட்டை அணையில் மதகில் ஷட்டர் பழுது குறித்து ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள் சரி செய்யும் பணியையும் செய்தனர்.
வெம்பக்கோட்டையில் வைப்பாற்றின் குறுக்கே 1986ல் அணை கட்டப்பட்டது. 23 அடி உயரம் கொண்ட அணையில் 5 மதகுகள் உள்ளன. இந்த அணைக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து காயல்குடி, சீவலப்பேரி உள்ளிட்ட கிளை ஆறுகளில் இருந்து தண்ணீர் வருகின்றது.
வெம்பக்கோட்டை, சூரார்பட்டி, கோட்டைப்பட்டி, கரிசல்குளம். சல்வார் பட்டி, ஏழாயிரம் பண்ணை, விஜய கரிசல்குளம் உட்பட 20 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் 3300 ஹெக்டர் பாசன வசதி உடையது. இதனை நம்பி நெல், சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்கள் பயிரிடுகின்றனர். மேலும் அணையில் இருந்து சிவகாசி மாநகராட்சிக்கு தினமும் 20 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் கொண்டு செல்லப்பட்டு முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறது.
தவிர அணையை சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதியில் கிணற்று பாசனத்திலும் விவசாய பணிகள் நடந்து வருகின்றது. அணை கட்டப்பட்டு 40 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் மதகுகள் பழுது அடைந்துள்ளது. இதனால் தொடர்ந்து தண்ணீர் வெளியேறி நீர்மட்டம் குறைகிறது.
இந்நிலையில் அணையை உதவி பொறியாளர்கள் கண்ணன், கார்த்திகேயன் ஆய்வு செய்தனர். மேலும் பழுதான மதகுகளில் பழுது பார்க்கும் பணி நடந்தது. எளிதில் ஷட்டரை இயக்கும் வகையில் வேலை நடந்தது.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், அடுத்த பருவமழை துவங்க உள்ளது. அழைத்து தண்ணீர் வருகையில் வீணாகாமல் தடுப்பதற்காக ஷட்டரில் தற்காலிகமாக பழுது பார்க்கும் பணி நடந்துள்ளது, என்றனர்.