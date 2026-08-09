மூடப்பட்ட பட்டாசு ஆலைகளை திறக்க கோரி வேலை நிறுத்தம் சிறு பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் அறிவிப்பு
மூடப்பட்ட பட்டாசு ஆலைகளை திறக்க கோரி வேலை நிறுத்தம் சிறு பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் அறிவிப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:27 AM
சிவகாசி: ''விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஆய்வு செய்து மூடப்பட்டுள்ள பட்டாசு ஆலைகளை விரைவில் திறக்க கோரி ஆக., 12 முதல் வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் நடத்தப்படும்,'' என, சிறு பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
சிவகாசியில் இச்சங்க பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடந்தது. ஆக.,10 ல் விருதுநகர் கலெக்டர், மதுரை தொழிலக பாதுகாப்பு கூடுதல் இயக்குனரை நேரில் சந்தித்து பட்டாசு ஆலை ஆய்வில் தற்காலிக தடையாணை பிறப்பிக்கப்படும் போது குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் மீண்டும் தொழிற்சாலையை திறக்க வேண்டும். ஆலைகளில் தேவையற்ற ஆய்வுகளைக் குறைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி மனுக்கள் கொடுக்க இக்கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து சங்க தலைவர் அருண் மேலும் கூறியதாவது: மாவட்டம் முழுவதும் தொடர் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு விதி மீறி இயங்கியதாக ஏராளமான பட்டாசு ஆலைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு காலவரையின்றி மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பை இழந்து வருமானமின்றி தவிக்கின்றனர். இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காணாவிட்டால் ஆக., 12 முதல் பட்டாசு ஆலைகளை மூடி தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றார்.