புகை அதிகரிப்பு! கரிய வாயுக்களை கக்கும் கனரக வாகனங்களால்: காற்று மாசோடு கொடிய நோய்களுக்கும் வழி
புகை அதிகரிப்பு! கரிய வாயுக்களை கக்கும் கனரக வாகனங்களால்: காற்று மாசோடு கொடிய நோய்களுக்கும் வழி
UPDATED : நவ 16, 2026 04:28 AM
ADDED : நவ 15, 2026 07:34 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கரிய வாயுக்களை கக்கும் கனரக வாகனங்களால் காற்று மாசுபடுவதோடு கொடிய நோய்களுக்கும் வழி வகுக்கிறது. இதை தடுக்க வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் பட்டாசு, தீப்பெட்டி, பருப்பு, உளுந்து, வத்தல் வணிகம், காலண்டர், டயரி, பேண்டேஜ் உற்பத்தி என தொழில் வளம் மிகுந்து காணப்படுகிறது. இங்கிருந்து மினிலாரி, லாரி, ட்ரக் போன்ற கனரக வாகனங்கள் மூலம் உற்பத்தி பொருட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்கள், கேரளா, ஆந்திரா போன்ற அண்டை மாநிலங்களுக்கு செல்கின்றன.
பொதுவாக கனரக வாகனங்களின் புகைப்போக்கிகளை ஆய்வின் போது மட்டும் பராமரிக்கும் டிரைவர்கள், க்ளீனர்கள் மற்ற நேரங்களில் கண்டுக்கொள்வதில்லை. பெயருக்கு மட்டுமே மாசுக்கட்டுப்பாட்டு சான்றை வாங்கி வைக்கின்றனர். வாகன புகை அளவை சோதித்து ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை இந்த சான்று பெற வேண்டும். ஆனால் எப்.சி., புதுப்பிக்கும் நேரங்களில் மட்டும் இச்சான்றை பெறுகின்றனர். புகையின் அளவு கனரக டீசல் வாகனங்களில் 65 எச்.எஸ்.யூ.,க்கு கீழ் இருக்க வேண்டும்.
ஆனால் மாவட்ட ரோடுகளில் செல்லும் பெரும்பாலான கனரக வாகனங்கள் கொசு மருந்து அடிக்கும் வண்டியை போல புகையை கக்கி கொண்டே செல்கின்றன. இந்த கரும்புகையால் காற்று மாசுப்படுவதுடன் சுவாச கோளாறுகள், ஆஸ்துமா உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் ஏற்படுகிறது.
பெட்ரோல் கார், டூவீலர்களில் வெளியாகும் கரும்புகையில் கார்பன் மோனாக்ஸைடு, சல்பர் போன்ற நச்சுக்கள் அதிகம் இருப்பதால் புற்று நோய் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பழைய அரசு பஸ்களிலும் அதிகளவிலான கரும்புகை வெளியாகிறது.
ஆகவே ஹெல்மெட்டுக்கு தணிக்கை செய்வது போல் அதிக புகை வெளிப்படுத்தும் வாகனங்களில் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு சான்று இருக்கிறதா என சோதிக்க வேண்டும். விதிமீறும் வாகனங்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம் பெருமளவில் மாசு குறைய வாய்ப்புள்ளது.