பயிர் கடன் பெற சங்கங்கள் அறிவிப்பு

UPDATED : நவ 02, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:45 PM
விருதுநகர்: கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் திருப்பதி செய்திக்குறிப்பு: மாவட்டத்தில் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள பயிர் கடன், உரங்கள் வினியோகம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மாவட்டத்தில் பயிர் கடன் வழங்க இயலாத சங்கங்களுக்கு பதிலாக அருகில் உள்ள தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் கடன் பெற வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
விருதுநகர் பெரிய பேராலி கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்கள், மல்லாங்கிணர் சங்கத்திலும், இனாம்காசிரெட்டியபட்டி, சத்திரரெட்டியபட்டி சங்க உறுப்பினர்கள் மீசலுார் கூட்டுறவு சங்கத்திலும், ஆமத்துார் சங்க உறுப்பினர்கள் வள்ளியூர் கூட்டுறவு சங்கத்திலும்,
நல்லாண் செட்டிபட்டி சங்கத்தினர், வீரார்பட்டி சங்கத்திலும், கோட்டையூர் சங்க உறுப்பினர்கள் ஆவுடையாபுரத்திலும், பட்டம்புதுார் சங்கத்தினர் தம்மநாயக்கன்பட்டி கூட்டுறவு சங்கத்திலும், திருச்சுழி பி.புதுப்பட்டி சங்கத்தினர் கல்குறிச்சி தொடக்க வேளண் கூட்டுறவு சங்கத்திலும், நரிக்குடி அழகாபுரி கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்கள் பனைக்குடி சங்கத்திலும், தங்களது தேவையான பயிர் கடன்கள், உரங்களை பெற்று பயன்டையலாம், என்றார்.