மண்வள அட்டை மதிப்பீடு: விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 05:42 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டை வேளாண் அறிவியல் நிலைய தலைவர் ராமசுப்பிரமணியன், மண்ணியல் துறை தொழில் நுட்ப வல்லுநர் கிருஷ்ணகுமார் செய்திக்குறிப்பு: பயிர் சாகுபடியை துவங்குவதற்கு முன் மண் பரிசோதனை செய்வது அவசியம். அறுவடை முடிந்து புதிய பயிருக்கு உரம் இடுவதற்கு முன், மண் மாதிரியை சேகரித்து பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.
3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மண் பரிசோதனை செய்து மண் வள அட்டையை விவசாயிகள் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். பயிர்களில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அறிகுறிகள் தென்பட்டால் மண் பரிசோதனை செய்வது நல்லது. மண் மாதிரியை உரமிட்ட உடனோ அல்லது மழை பெய்த உடனோ எடுக்க கூடாது. உரமிட்ட பிறகு 45 நாட்கள் இடைவெளி விட்டு வயலில் பல இடங்களில் இருந்து மண் மாதிரியை சேகரித்து பரிசோதனைக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
இதன் மூலம் மண் வளத்தை அறிவியல் அடிப்படையில் அறியலாம். விவசாயிகள் தங்கள் மண்வள அட்டையை வைத்து அறிவியல் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். மண் பரிசோதனை செய்வதற்கு அருப்புக்கோட்டை வேளாண் அறிவியல் நிலையம் (79043 10808) மற்றும் வேளாண் துறை (98655 72227)ஐ அணுகலாம், என்றனர்.