மாவட்டத்தில் குற்றங்களை தடுக்க வார இறுதி நாட்களில் சிறப்பு கண்காணிப்பு: எஸ்.பி., கவுதம் கோயல் உத்தரவு
மாவட்டத்தில் குற்றங்களை தடுக்க வார இறுதி நாட்களில் சிறப்பு கண்காணிப்பு: எஸ்.பி., கவுதம் கோயல் உத்தரவு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:23 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:51 PM
விருதுநகர்:விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை உறுதி செய்யும் வகையில் வெள்ளி முதல் ஞாயிறு வரை வார இறுதி நாட்களில் சிறப்பு கண்காணிப்பு பணிகளை செய்ய எஸ்.பி., கவுதம் கோயல் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மாவட்ட எல்லைகளில் தொடர்ந்து இரு ஷிப்டுகளில் போலீசார் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். இன்ஸ்பெக்டர்கள் தினமும் 3 முறை எல்லை சோதனை சாவடிகளை ஆய்வு செய்யவும், டாஸ்மாக் கடைகளில் தினமும் 2 முறை திடீர் சோதனை நடத்தவும் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
டி.எஸ்.பி.,க்கள் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு கிழமைகளில் இரவு 12:00 மணி முதல் அதிகாலை 3:00 மணி வரை ஆய்வு செய்யவும், சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள், ரவுடிகள், கொலை வழக்கு குற்றவாளிகளுக்கு எதிரான நிலுவை பிடியாணைகளை நிறைவேற்றுதல், தடுப்பு நடவடிக்கைகள், போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் மாவட்ட எல்லையோர தொலைத்துார கிராமங்களில் மாலை, இரவு நேர ரோந்து பணிகள் அதிகரிப்பதுடன், மாவட்ட எல்லை இரவு கண்காணிப்பு அலுவலர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மகளிர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் தொடர்ந்து ரோந்து செய்யவார்கள். காரியாபட்டியில் வாகனங்களில் முழு இரவும் ரோந்து பணியை செய்யப்படும்.
கடந்த 7 ஆண்டுகளில் பதிவான கொலை, முக்கிய குற்ற வழக்குகளின் குற்றவாளிகள் குறித்த பட்டியலின் அடிப்படையில் போலீசார் முதல் இன்ஸ்பெக்டர் வரை அனைத்து நிலை அதிகாரிகளும் அதிகபட்ச நபர்களை நேரில் சென்று சரிபார்த்து கண்காணிக்க வேண்டும் என எஸ்.பி., கவுதம் கோயல் உத்தரவிட்டுள்ளார்.