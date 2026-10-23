/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/பளு தூக்கும் போட்டியில் எஸ்.பி.கே., பள்ளி சாதனை
UPDATED : அக் 23, 2026 04:39 AM
ADDED : அக் 22, 2026 05:06 PM
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அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டை எஸ்.பி.கே., பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவி மாநில அளவில் நடந்த பளு தூக்கும் போட்டியில் 3 ம் இடத்தை பெற்று சாதனை படைத்தார்.
சென்னை நேரு ஸ்டேடியத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான பளு தூக்கும் போட்டி நடந்தது. இதில் பள்ளி மாணவி பாண்டி பிரியா 77 கிலோ எடை பிரிவில் கலந்துகொண்டு 3 ம் இடத்தை பெற்று வெண்கல பதக்கம், 50 ஆயிரம் ரொக்க பரிசும் வென்றார்.
சாதனை படைத்த மாணவியை அருப்புக்கோட்டை நாடார் உறவின்முறை தலைவர் சுதாகர், எஸ்.பி.கே., ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி செயலாளர் காசி முருகன், பள்ளித் தலைவர் மதிவாணன், ராம்குமார் மற்றும் உறவின்முறை நிர்வாகிகள், தலைமை ஆசிரியர் தங்கரதி ஆகியோர் பாராட்டினர்.