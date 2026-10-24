பிளவக்கல் அணை நீர்மட்டம்: 24.44 அடியாக உயர்வு

UPDATED : அக் 19, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 19, 2026 05:44 PM
வத்திராயிருப்பு: வத்திராயிருப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் பெய்யும் மழை காரணமாக பிளவக்கல் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது.
கடந்த சில மாதங்களாக மழை பெய்யாமல் ஏற்பட்ட வறட்சியின் காரணமாக 47.56 அடி உயரமுள்ள பிளவக்கல் பெரியாறு அணையில் 22 அடி உயரத்திற்கும் கீழாக தான் தண்ணீர் இருந்தது.
இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் அவ்வப்போது பெய்த மழையின் காரணமாக அணைக்கு தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட துவங்கியுள்ளது.
நேற்று காலை நிலவரப்படி பெரியாறு அணையில் 3.8 மி.மீ., மழை பதிவான நிலையில் அணைக்கு வினாடிக்கு 43.14 கன அடி தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டு தற்போது அணையின் நீர்மட்டம் 24.44 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.
கோவிலாறு அணையில் 6.2 மி.மீ., மழை பெய்த நிலையில் அணைக்கு தண்ணீர் வரத்து 0.08 கன அடியாக இருந்தது. தற்போது அணையில் 11.94 அடி உயரத்திற்கு தண்ணீர் உள்ளது.
கடந்த ஒரு வாரத்தில் தினமும் அவ்வப்போது சாரல் மழை பெய்து, அணைகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட துவங்கி உள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.