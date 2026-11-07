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விளையாட்டு போட்டி

விளையாட்டு போட்டி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM

ADDED : நவ 06, 2026 07:06 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM ADDED : நவ 06, 2026 07:06 PM

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சாத்துார்: சாத்துார் ஆரோ வேர்ல்ட் பள்ளியில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டி துவக்க விழா நடந்தது.

பள்ளியின் நிர்வாக இயக்குனர் வெங்கடகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். முதல்வர் ஜெயந்தி வெங்கட் வரவேற்றார்.

மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் குமர மணிமாறன் , மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் பிரம்மநாயகம் விளையாட்டுப் போட்டிகளை துவக்கி வைத்தனர்.

விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மாவட்ட அளவில் இருந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. ஆரோ வேர்ல்ட் பள்ளி நிர்வாகம் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.

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