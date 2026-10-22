UPDATED : அக் 16, 2026 05:08 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:06 PM
* எலும்பு மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் மகப்பேறு, மகளிர் மருத்துவ சிகிச்சையில் அசத்தும் ஸ்ரீ அச்சம்மாள் மருத்துவமனை
எலும்பு சம்பந்தமான நோய்களுக்கு ஆலோசனைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை வசதியும் மற்றும் மகப்பேறு,மகளிர் மருத்துவத்திற்கும் சிறப்பான வசதிகள் மற்றும் சிகிச்சைகளை அருப்புக்கோட்டை மதுரை ரோடு, சிவன் கோயில் சன்னதி தெருவில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ அச்சம்மாள் மருத்துவமனையில் தரப்படுகிறது.
மருத்துவமனை வசதிகள் குறித்து எலும்பு மூட்டு சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் ஜெகன்நாதன் மற்றும் மகப்பேறு மகளிர் நல சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் பிருந்தா ஜெகன்நாதன் கூறியதாவது :
எங்கள் மருத்துவமனையில் எலும்பு சம்பந்தமான நோய்களுக்கு ஆலோசனைகளும், அறுவை சிகிச்சை வசதிகளும் உள்ளது.
மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் மருத்துவம் பார்க்கப்படுகிறது. 24 மணி நேரம் பிரசவம் பார்க்கப்படும். குழந்தையின்மை குறைதீர்க்கும் சிறப்பு மருத்துவம், செயற்கை முறை கருத்தரித்தல் மையம், அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற குடும்ப நல மையம், அதிநவீன அறுவை சிகிச்சை அரங்கு, தீவிர சிகிச்சை பிரிவு, பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சை பிரிவு, 24 மணி நேரமும் இயங்கும் பயோ கெம் லேபரட்டரி, 24 மணி நேர பார்மசி, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், தடையில்லா மின்சாரம் உள்ளிட்ட வசதிகள் உள்ளது.
பெண்கள் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு சிறப்பு ஆலோசனைகள், கர்ப்பப்பை கட்டி நீக்குதல், கர்ப்பப்பை அறுவை சிகிச்சை ஆகியவை செய்யப்படுகிறது. லேப்ராஸ்கோப்பி அறுவை சிகிச்சை, எக்ஸ்ரே, இசிஜி., கலர் டாப்ளர் ஸ்கேன்உள்ளிட்ட வசதிகளும் உள்ளது.
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனைகள் பெற, 63803 39377 மற்றும் 94864 60884 என்ற அலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.