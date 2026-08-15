ஸ்ரீவி., ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூர தேரோட்டம்; கோபாலா! கோவிந்தா ! கோஷத்துடன் பக்தர்கள் பரவசம்
ஸ்ரீவி., ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூர தேரோட்டம்; கோபாலா! கோவிந்தா ! கோஷத்துடன் பக்தர்கள் பரவசம்
ADDED : ஆக 14, 2026 11:11 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூர தேரோட்டம் நேற்று கோலாகலமாக நடந்தது. கோவிந்தா, கோபாலா கோஷம் விண்ணதிர முழங்க பக்தர்கள் வெள்ளத்தில் ஆண்டாள் தேர் ஆடி அசைந்து வந்த அழகு தரிசித்தவர்களின் உள்ளங்களை கொள்ளை கொண்டது.
ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூரத் திருவிழா ஆக.,6ல் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. ஆக.,10 காலையில் பெரியாழ்வார் மங்களாசாசனம், இரவில் ஐந்து கருட சேவை, ஆக.,12-ல் ஆண்டாள், ரெங்க மன்னார் சயனசேவை என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடந்த நிலையில் முக்கிய நிகழ்வான ஆடிப்பூர தேரோட்டம் நேற்று காலை நடந்தது.
நேற்று அதிகாலை ஏகாந்த திருமஞ்சனம் முடிந்து ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில், மதுரை கள்ளழகர் கோயில்களில் இருந்து ஆண்டாள், ரெங்கமன்னாருக்கு கொண்டுவரப்பட்ட பரிவட்டம், புடவை, மாலைகள், சாற்றப்பட்டு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தேரில் ஆண்டாள், ரெங்க மன்னார் எழுந்தருளினர். அங்கு கோயில் பட்டர்கள் சிறப்பு பூஜை செய்தனர்.
இதனையடுத்து தேரின் முன் சிதறு தேங்காயை உடைத்து காலை 8:45 மணிக்கு தேரோட்டம் துவங்கியது. அமைச்சர்கள் கீர்த்தனா, ஜெகதீஸ்வரி எம்.எல்.ஏ., கார்த்திக், கலெக்டர் சுகபுத்ரா, எஸ்.பி., கௌதம் கோயல் உட்பட பல்வேறு அரசு துறை அதிகாரிகள் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
நான்கு ரத வீதிகள் வழியாக தேர் 11:55 மணிக்கு நிலையை அடைந்தது. அப்போது திரண்டிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோவிந்தா, கோபாலா கோசத்துடன் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தனர்.
டி.எஸ்.பி., பாலசுந்தரம் தலைமையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.