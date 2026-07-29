ஸ்ரீவி., ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூர திருவிழா ஆக.6ல் கொடியேற்றம்
ஸ்ரீவி., ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூர திருவிழா ஆக.6ல் கொடியேற்றம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:35 AM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூர திருவிழா ஆக.6ல் கொடியேற்றத்துடன் துவங்குகிறது. ஆக.14ல் தேரோட்டம் நடக்கிறது.
ஆண்டாள் அவதார நாளான ஆடி மாதம் பூர நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு ஆடிப்பூர திருவிழா ஆக. 6ல் துவங்கி ஆக. 17 வரை 12 நாட்கள் நடக்கிறது.
ஆக.6 காலை 9:35 மணிக்கு கொடியேற்றமும், இரவு 10:00 மணிக்கு மேல் 16 வண்டி சப்பரத்தில் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் வீதியுலா நடக்கிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து தினமும் காலையில் மண்டபம் எழுந்தருளலும், இரவு வீதியுலாவும் நடக்கிறது.
ஆக.10 காலை 10:00 மணிக்கு ஆடிப்பூர பந்தலில் பெரியாழ்வார் மங்களாசாசனம், இரவு 10:00 மணிக்கு ஐந்து கருட சேவை,
ஆக.12.இரவு 7:00 மணிக்கு அத்திகுளம் ரோட்டில் உள்ள கிருஷ்ணன்கோயிலில் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் சயனசேவை, ஆக.14 காலை 8:45 மணிக்கு தேரோட்டம் நடக்கிறது. ஆக.17. மாலை 6:00 மணிக்கு வெள்ளிக்கிழமை குறட்டில் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் புஷ்ப யாகத்துடன் ஆடிப்பூர விழா நிறைவடைகிறது. விழா ஏற்பாடுகளை செயல் அலுவலர் சக்கரையம்மாள் தலைமையில் கோயில் பட்டர்கள், அலுவலர்கள் செய்து வருகின்றனர்.