ஸ்ரீவி., பஸ் ஸ்டாண்ட் முதல் ஆண்டாள் கோயில் வரை பெருகும் நெருக்கடி: ஆக்கிரமிப்புகளால் திணறும் மக்கள்
ஸ்ரீவி., பஸ் ஸ்டாண்ட் முதல் ஆண்டாள் கோயில் வரை பெருகும் நெருக்கடி: ஆக்கிரமிப்புகளால் திணறும் மக்கள்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:55 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்:ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் பஸ் ஸ்டாண்ட் மணிக்கூண்டில் இருந்து பள்ளிவாசல், நகைக்கடை பஜார், பெரிய கடை பஜார் வழியாக ஆண்டாள் கோயில் வடக்கு வாசல் வரை தாறுமாறாக நிறுத்தப்படும் டூவீலர்கள், பெருகும் தள்ளுவண்டி கடைகள், போட்டி போட்டு நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளால் தினமும் காலை, மாலை வேலை நேரங்களில் அதிகளவில் மக்கள் நடந்து செல்லும் நிலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது.
இதனால் ஒரு காலத்தில் கனரக லாரிகள் கூட சென்ற இந்த வழித்தடத்தில் தற்போது நடந்து செல்லவோ, டூவீலரில் செல்லவோ மக்கள் மிகுந்த சிரமத்தை சந்திக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
அதிலும் முதியவர்கள், மாற்று திறனாளிகள், கர்ப்பிணிகள் அச்சத்துடன் நடந்து செல்லுகின்றனர்.
எனவே பஸ் ஸ்டாண்ட் மணிக்கூண்டு முதல் ஆண்டாள் கோயில் வாசல் வரை தினமும் காலை, மாலை வேலை நேரங்களில் போலீசார் நடை ரோந்து சென்று ஆக்கிரமிப்புகள் ஏற்படாதவாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.