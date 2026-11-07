ஸ்ரீவி., நகராட்சி கமிஷனராக குமார் மீண்டும் நியமனம்; தி.மு.க.வினர் அதிர்ச்சி
ஸ்ரீவி., நகராட்சி கமிஷனராக குமார் மீண்டும் நியமனம்; தி.மு.க.வினர் அதிர்ச்சி
ADDED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: கடந்த இரு வாரத்திற்கு முன்பு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சி கமிஷனர் குமார் மீண்டும் இன்று (நவ.,4) அதே பணியிடத்திற்கு நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனால் தி.மு.க.வினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இந்நகராட்சி தி.மு.க. வசம் உள்ள நிலையில் தலைவராக ரவிக்கண்ணன் உள்ளார். தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு நிர்வாக ரீதியாக கமிஷனருக்கும், தலைவர், கவுன்சிலருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவியது. இதன் எதிரொலியாக கடந்த மாதம் நடந்த நகராட்சி கவுன்சில் கூட்டத்தில் கமிஷனரை பணியிட மாற்றம் செய்யக்கோரி தீர்மானம் நிறைவேற்றி சேர்மன் ரவி கண்ணன் தலைமையில் கவுன்சிலர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அன்றைய தினம் மதியமே திருநெல்வேலி நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குனர் அலுவலக பொறியாளர் ராமசாமி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
இதனையடுத்து அக்.21ல் கமிஷனர் குமார் குளச்சல் நகராட்சிக்கும், அங்கு பணியாற்றிய கோபாலகிருஷ்ணன் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு இருவரும் உடனடியாக பொறுப்பேற்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று (நவ.,3) குமாரை ஸ்ரீவில்லிபுத்துாருக்கும், கோபாலகிருஷ்ணனை குளச்சலுக்கும் பரஸ்பர இடமாற்றம் செய்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் மதுசூதன் ரெட்டி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதனையடுத்து இருவரும் இன்று தங்கள் பணியிடங்களில் பொறுப்பேற்க உள்ளனர்.
தங்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்து கமிஷனரை பணியிட மாற்றம் செய்ததால் மகிழ்ச்சி அடைந்த தி.மு.க.வினர் மீண்டும் அவரே நியமிக்கப்பட்டதால் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.