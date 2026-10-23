ஸ்ரீவி., நகராட்சி கமிஷனர் பணியிட மாற்றம்

UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நகராட்சி கமிஷனர் குமார், குளச்சல் நகராட்சிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
இந்நகராட்சி தி.மு.க.வசம் உள்ள நிலையில், தலைவராக ரவி கண்ணன் உள்ளார். தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு, நிர்வாக ரீதியாக கமிஷனருக்கும், தலைவர்,கவுன்சிலர்களுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவியது.
கடந்த வாரம் நடந்த நகராட்சி கவுன்சில் கூட்டத்தில் கமிஷனர், நகரமைப்பு அலுவலர் பங்கேற்காததால் கவுன்சிலர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனையடுத்து திருநெல்வேலி நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குனர் அலவலக பொறியாளர் ராமசாமி பேச்சு வார்த்தை நடத்தினார். இதனையடுத்து கமிஷனர், நகரமைப்பு அலுவலர் விடுமுறையில் சென்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் கமிஷனர் குமார் குளச்சல் நகராட்சிக்கும், அங்கு பணிபுரியும் கோபாலகிருஷ்ணன் ஸ்ரீவில்லிபுத்துாருக்கும் பணியிட மாற்றம் செய்து, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் மதுசூதன் ரெட்டி உத்தரவிட்டுள்ளார்.