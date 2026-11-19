ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட்; காணொளி மூலம் முதல்வர் விஜய் திறப்பு
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட்; காணொளி மூலம் முதல்வர் விஜய் திறப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 04:33 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: தி.மு.க. ஆட்சியில் ரூ.16.6 கோடியில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அச்சங்குளம் ரோட்டில் கட்டப்பட்ட புதிய பஸ் ஸ்டாண்டை இன்று (நவ.,18) காலை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து முதல்வர் விஜய் காணொளி மூலம் திறந்து வைத்தார்.
இதனை முன்னிட்டு புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் எம்.எல்.ஏ. கார்த்திக், நகராட்சி தலைவர் ரவிக்கண்ணன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சசிகலா, சிவகாசி சப் கலெக்டர் முகமது இர்பான், நகராட்சி திருநெல்வேலி மண்டல இயக்குனர் அலுவலக பொறியாளர் ராமசாமி, கமிஷனர் குமார், அரசு போக்குவரத்து கழக பொது மேலாளர் கண்ணன் மற்றும் பல்வேறு அரசு துறை அதிகாரிகள், கவுன்சிலர்கள், வியாபார சங்க நிர்வாகிகள் உட்பட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.
இன்று காலை 10:00 மணிக்கு விழா துவங்கும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் 11:35 மணிக்கு தான் பஸ் ஸ்டாண்ட் திறக்கப்பட்டதால் சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் அதிகாரிகள் காத்திருந்தனர்.
தற்போது சிவகாசி வழித்தடத்தில் செல்லும் பஸ்கள் மட்டும் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விரைவில் அனைத்து தரப்பினரின் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, பஸ்கள் வழித்தடம் மாற்றம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என கமிஷனர் குமார் கூறினார்.
இந்நிலையில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் கடைகளை வாடகைக்கு எடுத்தவர்களுக்கு இன்னும் நகராட்சி சார்பில் கடைகள் ஒப்படைக்கப்படவில்லை. அங்கு கடைகள் திறக்கப்படவில்லையெனில் உணவு பொருட்கள் வாங்க பயணிகள் பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளது.
எனவே, கால தாமதமின்றி கடைகளை வாடகைதாரர்களிடம் ஒப்படைத்து புதிய பஸ் ஸ்டாண்டை வெற்றிகரமாக செயல்பட நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுப்பது உடனடி அவசியம்.