ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் நவ.13ல் முதல்வர் விஜய் திறக்க வாய்ப்பு
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் நவ.13ல் முதல்வர் விஜய் திறக்க வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:25 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டினை நவ. 13 ல் முதல்வர் விஜய் திறந்து வைக்க அதிகாரிகள் பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அச்சங்குளம் ரோட்டில் ரூ. 13 கோடியில் தி.மு.க. ஆட்சியில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமான பணிகள் துவங்கியது. காம்பவுண்ட் சுவர், வாகன காப்பகம், நுழைவு வாயில் ஆர்ச் கட்டப்படாத நிலையில் அனைத்து பணிகளும் முடிவடைந்ததாகவும், திறக்க அனுமதி கோரி நகராட்சி தரப்பில் உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து கடந்த வாரம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர் ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் திருநெல்வேலி மண்டல நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் நேரில் பார்வையிட்டு சென்றார். பின்னர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. கார்த்திக்கும் ஆய்வு செய்தார். இதனையடுத்து நவ. 13ல் காணொளி காட்சி மூலமாக முதல்வர் விஜய் திறந்து வைக்க அதிகாரிகள் பரிசீலனை செய்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.