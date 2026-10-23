ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பஜார் வீதியில் மழையால் சகதி மக்கள் அவதி
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பஜார் வீதியில் மழையால் சகதி மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 22, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:44 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையால் பஸ் ஸ்டாண்ட், பஜார் வீதிகள், தெருக்களில் பேவர் பிளாக் ரோடுகளில் சகதி ஏற்பட்டு மக்கள் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.
நகரில் 33 வார்டுகளில் உள்ள அனைத்து தெருக்களிலும், நகைக்கடை பஜார் வீதிகளிலும் பேவர் பிளாக் ரோடுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரோட்டின் இருபுறமும் உள்ள கழிவுநீர் வாறுகால்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு, அடைபட்டு கிடப்பதால் சிறிய மழை பெய்தாலே ரோட்டில் கழிவு நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. பேவர்ப்ளாக் ரோட்டில் குவிந்துள்ள மண்குவியல்களால் சகதி ஏற்பட்டு மக்கள் நடந்து செல்ல சிரமப்படுகின்றனர். இதே போல் தற்போது உள்ள பஸ் ஸ்டாண்டில் மழை நீர் தேங்கி மக்கள் நடந்து செல்ல சிரமப்படுகின்றனர். இதனை நகராட்சி நிர்வாகம் சுத்தம் செய்ய உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.