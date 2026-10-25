இரவு நேரத்தில் குடிநீர் சப்ளை ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மக்கள் அவதி
இரவு நேரத்தில் குடிநீர் சப்ளை ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 02, 2026 01:16 AM
ADDED : அக் 02, 2026 01:14 AM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சியில் பல்வேறு தெருக்களில் இரவு நேரத்தில் குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படுவதால் அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
நகராட்சியில் 33 வார்டுகளில் 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. 80 ஆயிரம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் உள்ளூர் நீராதரமான செண்பகதோப்பு குடிநீரும், தாமிரபரணி குடிநீரும் சப்ளை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இதில் வடமேற்கு பகுதி வார்டு தெருக்களில் செண்பகதோப்பு குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படுகிறது. தற்போதைய வறட்சியில் 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் செண்பகதோப்பு குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படும் தெருக்களில் இரவு 9:00 மணிக்கு மேல், நள்ளிரவு, அதிகாலை என வெவ்வேறு நேரங்களில் எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் சப்ளை செய்யப்படுவதால் மக்கள் குடிநீரை பிடிப்பதற்கு மிகுந்த சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.
எனவே, சரியான முன்னறிவிப்புடன் பகல் நேரத்தில் குடிநீர் சப்ளை செய்ய நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.