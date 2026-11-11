அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் உதிரிபாகங்கள் பற்றாக்குறை தொடருது: ஆட்சி மாறியும் நிலை மாறவில்லை
அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் உதிரிபாகங்கள் பற்றாக்குறை தொடருது: ஆட்சி மாறியும் நிலை மாறவில்லை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:54 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:48 AM
விருதுநகர்: அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு உதிரி பாகங்கள் தி.மு.க., ஆட்சியில் முறையாக கொள்முதல் செய்து வழங்கப்படாததால் பழுதான பஸ்களில் இருந்து தேவையான உதிரிபாகங்களை எடுத்து மாற்றி பயன்படுத்தும் நிலை இருந்தது. தற்போது த.வெ.க.,ஆட்சிக்கு வந்து 5 மாதங்கள் கடந்தும் உதிரிபாகங்கள் பற்றாக்குறை அதே நிலையிலேயே தொடர்கிறது.
அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் 15 ஆண்டுகளை கடந்தும் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் ஊரகப்பகுதிகளுக்கே இயக்கப்படுவதால் ஜன்னல், கைப்பிடி கம்பிகள், கண்ணாடிகள் பொருத்திய ரப்பர்கள் சேதமாகி விழுகின்றன. உள்பாகங்களிலும் பழுது ஏற்படுகிறது. ஆனால் இந்த பஸ்களை தொடர்ந்து பராமரிக்க தேவையான உதிரிபாகங்கள் தி.மு.க., ஆட்சியில் முறையாக கொள்முதல் செய்து வழங்கப்படவில்லை.
தற்போது த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்து 5 மாதங்கள் கடந்தும் இதுவரை உதிரிபாகங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப கொள்முதல் செய்து முறையாக வழங்கப்படவில்லை. இதனால் பஸ்களில் பழுது ஏற்பட்டால் ஏற்கனவே பழுதாகி நிற்கும் பஸ்களில் இருந்து தேவையான உதிரிபாகங்களை எடுத்து மாற்றி பொருத்தி பயன்படுத்தும் நிலையே தொடர்கிறது.
ஆட்சி மாறினால் அரசு போக்குவரத்து கழகம் மீட்டெடுக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்த்த ஊழியர்களுக்கு தற்போது ஏமாற்றம் மட்டுமே மிஞ்சியுள்ளது. உதிரிபாகங்கள் பிரச்னை பெரிய சவாலாக மாறி வரும் நிலையில் அதிகாரிகள் துறை செயலாளர், அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லாமல் மெத்தனமாக உள்ளனர் என தொழிலாளர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.