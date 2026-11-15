‛மலரும் புன்னகை’ திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை
‛மலரும் புன்னகை’ திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 14, 2026 05:37 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:32 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மட்டும் செயல்படுத்தப்பட்ட ‛மலரும் புன்னகை’திட்டத்தை மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் 5ம் வகுப்பு முதல் 10ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களில் தெத்து பல் குறைபாடு உள்ளவர்களை கண்டறிந்து உறுதிப்படுத்துவற்காக தேசிய குழந்தைகள் நல திட்டம், குழுக்கள், மாவட்ட தொடக்க நிலை இடையீட்டு சேவைகள் மையம் மூலம் பரிசோதனை முகாம் நடத்தப்பட்டது. அதன் பின் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதியின் (சி.எஸ்.ஆர்.,) மூலம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் டாக்டர்கள் இணைந்து முந்தைய கலெக்டராக இருந்த ஜெயசீலன் முயற்சியால் ‛மலரும் புன்னகை’ திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. இதனால் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் உயர் சிகிச்சையை இலவசமாக பெற்று தெத்துப் பல் குறைபாடு நீங்கி பயன் அடைந்தனர். தி.மு.க., அரசு இத்திட்டத்தை மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தி செயல்படுத்த திட்டமிட்டது. ஆனால் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதால் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டமும் நிறுத்தப்பட்டது.
இந்த மலரும் புன்னகை திட்டத்தை தற்போது மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தி செயல்படுத்த தமிழக அரசு திட்டமிட்டு அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.