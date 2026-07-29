போலி பத்திரப்பதிவு செய்த கால்நடைத்துறை நிலம் மீண்டும் அரசுக்கு பதிவு செய்ய நடவடிக்கை
போலி பத்திரப்பதிவு செய்த கால்நடைத்துறை நிலம் மீண்டும் அரசுக்கு பதிவு செய்ய நடவடிக்கை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:31 AM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே கால்நடைத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் தந்தை, மகன் போலி பத்திரப்பதிவு செய்தனர். இதை அவர்கள் மீண்டும் கால்நடைத்துறைக்கு மாற்றித்தர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சிவகாசி அருகே அனுப்பன்குளத்தில் கால்நடைத்துறைக்கு சொந்தமான கோழி குஞ்சு பொறிப்பக மையம் 1.83 ஏக்கரில் உள்ளது. 20 ஆண்டுகளாக இந்த மையம் செயல்படவில்லை. இதற்கு அருகே சுந்தரராஜபுரத்தைச் சேர்ந்த அழகர்சாமியின் இடம் உள்ளது. அழகர்சாமி தனது இடத்திற்கு பட்டா கேட்டு 1984ல் வருவாய்த்துறையில் விண்ணப்பித்தார். அப்போது கால்நடைத்துறைக்கு சொந்தமான இடமும் அழகர்சாமியின் பெயரில் தவறுதலாக பட்டா ஆகிவிட்டது.
20 ஆண்டுகளுக்கு முன் அழகர்சாமி இறந்த நிலையில், நிலம் அவரது மகன் பார்த்தசாரதி பெயருக்கு மாற்றப்பட்டது. இதில் 66 சென்ட் இடத்தை பார்த்தசாரதி தனது மகன் விஜய்க்கு 2016 மார்ச்சில் தான செட்டில்மென்டாக வழங்கினார்.
பாறைப்பட்டியை சேர்ந்த புரோக்கர் செந்தில்குமார் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தார்.
இதையடுத்து போலி ஆவணம் தயாரித்து அரசு இடத்தை பதிவு செய்ததாக பார்த்தசாரதி, விஜய், செந்தில்குமார் உட்பட 5 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில் பார்த்த சாரதி, விஜய் பெயரில் இருக்கும் கால்நடைத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தை மீண்டும் கால்நடைத்துறைக்கே பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.