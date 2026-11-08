காரியாபட்டி, நரிக்குடியில் தெருநாய்கள் தொல்லை

UPDATED : நவ 07, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:24 PM
காரியாபட்டி: காரியாபட்டி மற்றும் நரிக்குடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தெருநாய்களின் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது, மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
காரியாபட்டி, நரிக்குடி குடியிருப்புப் பகுதிகள், தெருக்கள், பஸ் ஸ்டாப்கள், கடைவீதிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் தெருநாய்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றித் திரிகின்றன. ரோடுகளில் நடந்து செல்பவர்களையும், டூவிலர்களில் செல்வோரையும் துரத்துவதால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. நேற்று நரிக்குடி பஸ் ஸ்டாண்டில் சிறுவனை நாய் துரத்தி கடித்தது. அதேபோல் காரியாபட்டியிலும் கூட்டம் கூட்டமாக நாய்கள் சுற்றி திரிந்து ஆட்களை துரத்துகிறது. இதனால் நாய்க்கடி பாதிப்பு ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
காரியாபட்டி பேரூராட்சி, நரிக்குடி ஊராட்சி பகுதிகளில் தெருநாய்களின் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும், நாய்களுக்கு முறையாக தடுப்பூசி செலுத்தவும், கருத்தடை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் கண்காணிக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரது எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.