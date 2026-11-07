திருச்சுழியில் கண்துடைப்பாக குவாரி வாகனங்கள் சோதனை. விதிமீறல்கள் தொடர்வதால் வேதனை
திருச்சுழியில் கண்துடைப்பாக குவாரி வாகனங்கள் சோதனை. விதிமீறல்கள் தொடர்வதால் வேதனை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:46 PM
திருச்சுழி: திருச்சுழி பகுதிகளில் செயல்படும் குவாரி வாகனங்களை போலீஸ் , வருவாய் துறையினர் கண்துடைப்பாக ஆய்வு செய்வதால் விதிமீறல்கள் தொடர்வது அதிகரித்து வருகிறது.
திருச்சுழி மற்றும் அதன் சுற்று புற கிராமங்களில் 20 க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் கல்குவாரிகள் இயங்கி வருகின்றன. இரவு பகலாக இயங்கும் இந்த குவாரிகளில் இருந்து கற்கள், ஜல்லி, எம்சாண்ட் உள்ளிட்ட தளவாடப் பொருட்கள் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கனரக வாகனங்களில் ஏற்றி வெளியூர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அரசு நிர்ணயித்த அளவைவிட பல இடங்கள் கூடுதலாக வாரம் ஏற்றிச் செல்வதுடன், தார்ப்பாய் கொண்டு மூடாமல் திறந்த வெளியாக கொண்டு செல்கின்றன. பெரும்பாலான லாரிகள் கனிமவளத்துறை அனுமதி சீட்டுகள் இல்லாமலே கற்களை ஏற்றி வருகின்றன. அதிக எடை கொண்ட கனரக வாகனங்களால் கிராமப்புற ரோடுகள் குண்டும் குழியுமாக மாறிவிட்டன. தரமான அகலமான உறுதியான ரோடு அமைக்க கோரி பலமுறை மக்கள் வருவாய் துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு கோரிக்கை வைத்த வண்ணம் உள்ளனர்.
இது குறித்து எதையும் வருவாய் துறை கண்டு கொள்வது இல்லை. லாரிகளில் விபத்து நடந்தாலும் போலீசார் கண்டும் காணாமல் உள்ளனர். அப்பட்டமான விதி மீறல்கள் தெரிந்தும் அரசு துறைகள் மௌனம் காக்கின்றன.
தீபாவளி பண்டிகை வருவதால் வருவாய் துறையினர் ஒரு பக்கம், போலீசார் மறுபக்கம் என திருச்சுழியில் முக்கியமான ரோடுகளில் கண்துடைப்பாக வாகன சோதனை செய்கின்றனர்.
கலெக்டர் நேரடியாக கள ஆய்வு செய்து தொடர்ந்து விதி மீறல்களில் ஈடுபடும் வாகனங்கள் குறித்தும, பாரபட்சமின்றி விதிகளை மீறி இயங்கும் குவாரிகளையும், அதிக பாரங்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் மீதும் அபராதம் விதிப்பதுடன் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் விரும்புகின்றனர்.