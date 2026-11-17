ADDED : நவ 16, 2026 06:49 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து இயங்கும் அரசு பஸ்சை மேலக்குமிலங்குளம் வரை நீட்டிப்பு செய்ய வலியுறுத்தி கிராமத்தினர், இ.கம்யூ.,வினருடன் இணைந்து காதில் பூ சுற்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதில் அரசு பஸ்சை நீட்டிப்பு செய்து இயக்குவது அருப்புக்கோட்டையில் டி.எஸ்.பி., தலைமையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஐந்து கிராமங்களுக்கு அரசு பஸ்சை இயக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரிகள் ஒப்புக்கொண்டனர். ஆனால் தற்போது நான்கு கிராமங்களுக்கு மட்டுமே அந்த பஸ் இயக்கப்படுகிறது. இதனால் மேலக்குமிலங்குளம் மக்கள், பள்ளி மாணவர்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். ஒப்புக்கொண்டபடி மேலக் குமிளங்குளம் வரை அரசு பஸ்சை நீட்டிப்பு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். கலெக்டர் ஷரண்யா அறியிடம் இது குறித்து மனுவும் அளித்தனர்.