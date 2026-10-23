புதிய கட்டடம் கட்டி 6 மாதமாகியும் திறக்கல ஆபத்தான பழைய கட்டடத்தில் மாணவர்கள்
புதிய கட்டடம் கட்டி 6 மாதமாகியும் திறக்கல ஆபத்தான பழைய கட்டடத்தில் மாணவர்கள்
ADDED : செப் 26, 2026 04:00 AM
நரிக்குடி: நரிக்குடி வீரசோழன் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் புதிய கட்டடம் கட்டி 6 மாதங்களாகியும் திறக்காமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது. ஆபத்தான பழைய கட்டடத்தில் மாணவர்கள் படிப்பதால் பெற்றோர் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
நரிக்குடி வீரசோழன் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 6 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை 850க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். இப்பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரித்து வருவதால் இடநெருக்கடி ஏற்பட்டது. 35 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட பழைய பள்ளி கட்டடம் மிகவும் சேதமடைந்து இடிந்து விழும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. வேறு வழியின்றி மாணவர்கள் ஆபத்தான கட்டடத்தில் தினமும் அச்சத்துடன் படித்து வருகின்றனர்.
இதனையடுத்து, நபார்டு வங்கி நிதி உதவியுடன் ரூ.3 கோடியே 6 லட்சத்து 28 ஆயிரத்தில், 13 வகுப்பறைகளுடன் புதிய பள்ளி கட்டடம் கட்டப்பட்டது. கட்டுமானப் பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக நிறைவடைந்தது. 6 மாதங்கள் ஆகியும், இதுவரை புதிய கட்டடம் திறக்கப்படாமல் பூட்டி கிடக்கிறது.
பயன்பாட்டிற்கு வராமல் வீணாகி வரும் இப்புதிய கட்டடத்தை விட்டுவிட்டு, மாணவர்கள் இன்னமும் உயிர் பாதுகாப்பற்ற பழைய கட்டடத்திலே படிக்கும் நிலை தொடர்வது பெற்றோரிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடக்கும் முன் மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, புதிய பள்ளி கட்டடத்தை திறந்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர மாவட்ட நிர்வாகம், பள்ளி கல்வித்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.