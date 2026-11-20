ஊருக்கு எல்லையில் அச்சத்துடன் பஸ்சுக்காக காத்திருக்கும் மாணவிகள்
ஊருக்கு எல்லையில் அச்சத்துடன் பஸ்சுக்காக காத்திருக்கும் மாணவிகள்
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 11:06 PM
திருச்சுழி: திருச்சுழி அருகே இலுப்பையூரின் காட்டுப்பகுதியில் இருக்கும் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகள் பஸ்சுக்காக பயத்துடன் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது.
அருப்புக்கோட்டையில் இருந்து மதியம் 3:30 மணிக்கு அரசு பஸ் அம்மன்பட்டி வழியாக இலுப்பையூர் செல்கிறது. அங்கு அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக நின்று பின் புறப்படுகிறது. இந்த பஸ்சிற்காக இலுப்பையூர் எல்லையில் காட்டு பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலை பள்ளியில், தம்மநாயக்கன்பட்டி, சீலம்பட்டி, கத்தாளம்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் காத்து உள்ளனர்.
பஸ் மாலை 6:00 மணிக்கு வருவதால் பள்ளி விடும் நேரம் மாலை 4:30 மணியிலிருந்து 6:00 மணி வரை மாணவிகள் மட்டும் தனியாக பயத்துடன் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு போக்குவரத்து கழக அருப்புக்கோட்டை கிளை அதிகாரிகள் உரிய நேரத்தில் பஸ் மாணவிகளை ஏற்றி செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.