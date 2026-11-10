/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/பண்ணைக்குட்டை அமைக்க மானியம்
UPDATED : நவ 10, 2026 02:50 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:48 PM
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விருதுநகர்: கலெக்டர் ஷரண்யா அறி செய்திக்குறிப்பு: ஊரகப் பகுதிகளில் 250 ச.மீ., முதல் 1000 ச.மீ., வரை நீர்பரப்பு கொண்ட பல்நோக்கு பண்ணைக்குட்டைகளில் மீன்கள் வளர்க்க மீன்குஞ்சு, தீவனம், உரங்கள், பண்ணைப் பொருட்கள், பறவை தடுப்பு வசதிகள் ஆகிய உள்ளீட்டு பொருட்கள் 50 சதவீதம் மானியத்தில் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. மாவட்டத்திற்கு 10 அலகுகள் இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பயன்பெற மாவட்ட மீன்வளர்ப்போர் மேம்பாட்டு முகமையில் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும். விருதுநகர் மீன்வளத் துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை நேரில் தொடர்பு கொண்டு விண்ணப்பங்கள் பெற்று கொள்ளலாம், என்றார்.