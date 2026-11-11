5 கலெக்டர்கள் மாறியும் நிலுவைத் தொகை பெற முடியவில்லை -: கரும்பு விவசாயிகள் அவதி
5 கலெக்டர்கள் மாறியும் நிலுவைத் தொகை பெற முடியவில்லை -: கரும்பு விவசாயிகள் அவதி
UPDATED : நவ 10, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:23 PM
ராஜபாளையம்: விருதுநகர் மாவட்ட கரும்பு விவசாயிகள் நிலுவைத் தொகையை பெற கோரிக்கை விடுத்து 5 கலெக்டர்கள் மாறியும் முடிவு தெரியாமல் காத்துள்ளனர்.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதியை ஒட்டிய ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், மம்சாபுரம், தேவதானம், சிவகிரி தாலுகா தென்காசி வரை இரண்டு மாவட்ட விவசாயிகள் கரும்பு சாகுபடி விவசாயிகள் சுமார் பத்தாயிரம் ஹெக்டேர் கரும்பு விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
தென்காசி மாவட்டம் சிவகிரி தனியார் சர்க்கரை ஆலையில் தொடங்கியதால் கரும்பு விவசாயிகள் 2018-19 ல் ஆலைக்கு கரும்பு சப்ளை செய்த இரண்டு மாவட்ட கரும்பு விவசாயிகளுக்கான நிலுவைத் தொகையில் ரூ.5 கோடி வரை நிலுவையில் உள்ளது.
சர்க்கரை ஆலை இயங்காமல் உள்ளதால் சிவகங்கை, தேனி மாவட்ட சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு இடையே விவசாயிகள் கரும்பினை அனுப்புவதுடன் வெட்டு கூலி, எடை குறைவால் வாடகை பங்களிப்பு என சிக்கலை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் 500க்கும் அதிகமான கரும்பு விவசாயிகள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி வருவதை விருதுநகர் மாவட்ட கலெக்டர்கள் 5 பேர் மாற்றலாகியும்
பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களும் கோரிக்கைகள் வைத்தும் தீர்வின்றி தவிக்கின்றனர்.
விவசாயிகளை காப்போம் என்ற முழக்கத்துடன் ஆட்சிக்கு வருபவர்கள் கரும்பு விவசாயிகளின் துயர துடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.