சூப்பர் ரிப்போட்டர் செய்தி

UPDATED : நவ 07, 2026 03:27 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:24 PM
சகதியாகும் மண் ரோடு , திறந்த வெளி கழிப்பறை, இடிந்த பாலம்
* வசதிகளின்றி சிரமமப்படும் அச்சங்குளம் மக்கள்
சாத்துார்: ரோடு, வாறுகால், தெருவிளக்கு, இடிந்த பாலம் உட்பட பல்வேறு பிரச்னைகளால் அச்சங்குளம் ் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
வெம்பக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட அச்சங்குளம் கிராமத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.பட்டாசு தொழிலை நம்பி வாழும் இப்பகுதி மக்களுக்கு முறையான ரோடு, வாறுகால் ,தெரு விளக்கு வசதி இல்லை.
கிழக்குத் தெரு மற்றும் நடுத்தெரு தெற்கு தெரு ஆகிய தெருக்களில் ரோடு வசதி இல்லாமல் மண் சாலையாக இருப்பதால் மழைக்காலத்தில் மக்கள் நடந்து செல்ல முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர்.
ஆர். சி. துவக்கப்பள்ளி தெருவில் பாதி துாரம் மட்டுமே ரோடு போடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மழைக்காலத்தில் பள்ளி வளாகம் முழுவதும் மழை நீர் குளம் போல் தேங்கி விடுகிறது மாணவ மாணவியர்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
வடக்கு தெருவில் போதுமான அளவு குடிநீர் வராத நிலையில் மக்கள் வாகனங்களில் விற்பனை செய்யப்படும் குடிநீரை விலைக்கு வாங்கி குடிக்க பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
பெண்கள் கழிப்பறை ஊருக்கு வெளியே காட்டுப் பகுதியில் உள்ளது.
நீண்ட துாரம் நடந்து செல்ல முடியாமல் மக்கள் இரவு நேரத்தில் ரோட்டோரங்களை திறந்தவெளி கழிப்பறையாக பயன்படுத்துவதால் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு தொற்று நோய் பரவும் அபாயமும் உள்ளது.
தெருவிளக்குகள் அடிக்கடி பழுதாகி விடுகின்றன.இதனால் இரவு நேரத்தில் தெருக்கள் இருளில் மூழ்கி விடுகிறது.மக்கள் கையில் டார்ச் லைட்டுடன் நடமாடும் நிலை உள்ளது.
ஆற்றுப் பாலம் புதியதாக கட்ட வேண்டும்
இரவார்பட்டி - அச்சங்குளம் இடையே வைப்பாற்றில் கட்டப்பட்ட பாலம் இடிந்து பல ஆண்டுகள் ஆகிறது.இதனை சீரமைக்காததால் மக்கள் சாத்துார், சிவகாசி செல்ல 15 கிலோ மீட்டர் சுற்றிச் செல்லும் நிலை உள்ளது.ஆற்றுப் பாலத்தை புதியதாக கட்டித் தர வேண்டும்.
பாலகிருஷ்ணன் , பட்டாசு தொழிலாளி.
ரோடு வசதியில்லை
தெற்கு தெருவில் புதியதாக வீடு கட்டிகுடியேறி பலர் வசித்து வருகின்றனர் இங்கு முறையான ரோடு வசதி இல்லை.மழைக்காலத்தில் பாதை சேரும் சகதியுமாக மாறி விடுவதால் மக்கள் அவதிப்படுகிறார்கள்.ரோடு போட வேண்டும்.
அந்தோணியம்மாள்,பட்டாசு தொழிலாளி.
தெரு விளக்கு வசதி தேவை
தெற்கு தெரு வடக்கு தெரு நடுத்தெரு கிழக்கு தெரு பகுதிகளில் போதுமான அளவில் தெருவிளக்குகள் இல்லை.இரவு நேரத்தில் விஷப்பூச்சிகள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளது. தெரு விளக்குகள் பழுதானால் சரி செய்ய நீண்ட நாள் ஆகிறது.தேவையான இடங்களில் தெரு விளக்குகள் அமைக்க வேண்டும்.
கிரகலட்சுமி, பட்டாசு தொழிலாளி.
குடிநீர் பற்றாக்குறை
வடக்கு தெருவில் போதுமான அளவு குடிநீர் வரவில்லை. அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் போட்டு தந்துள்ளனர் .ஆனால் சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படாததால் பெண்கள் தண்ணீர் பிடிக்க பக்கத்து தெருவிற்கு அலையும் நிலை உள்ளது.சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும்.
பாபு, பட்டாசு தொழிலாளி.