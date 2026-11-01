சூப்பர் ரிப்போர்டர் விசிட் செய்தி

UPDATED : அக் 31, 2026 04:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:36 PM
கற்கள் பெயர்ந்த சாலை,ரோட்டில் தேங்கும் கழிவு நீர்
*அவஸ்தையில் முத்துச் சாமிபுரம் மக்கள்
சாத்துார்: சாத்துார் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட முத்துசாமிபுரத்தில் குண்டும் குழியுமான ரோடு,கற்கள் பெயர்ந்த சாலை,ரோட்டில் தேங்கும் கழிவு நீர் என மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
முத்துச்சாமி புரத்தில் மெயின் தெருவில் மட்டுமே சிமெண்ட் ரோடு போடப்பட்டுள்ளது.சிறிய குறுக்கு தெருக்களில் ரோடு வசதி இல்லை. மேலத்தெருவில் பாதி துாரம் சிமெண்ட் ரோடு மீதி துாரம் பேவர் பிளாக் ரோடும் போட்டுள்ளனர். சிமெண்ட் ரோடு உயரமாக உள்ள நிலையில் பேவர் பிளாக் ரோட்டில் கழிவுநீரும் மழை நீரும் தேங்கி சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.
மெயின் தெரு மட்டும் தெருவிளக்கு எரியும் நிலையில் சிறிய குறுக்குத் தெருக்களில் தெருவிளக்கு வசதி இன்றி மக்கள் இரவு நேரத்தில் நடமாட முடியாத நிலை உள்ளது.
மாதம் ஒரு முறை மட்டுமே துப்புரவு பணியாளர்கள் துாய்மை பணியில் ஈடுபடுவதால் கழிவு நீர் செல்லும் வாறு காலில் குப்பை தேங்கி காணப்படுகிறது.
அங்கன்வாடி பகுதியில் வாறு கால் வசதி இல்லாத நிலையில் இந்தப் பகுதியில் மழை பெய்தால் முழங்கால் அளவிற்கு தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது.
பத்து நாளைக்கு ஒருமுறை குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. இதனால் மக்கள் வண்டிகளில் விற்பனை செய்யப்படும் மினரல் வாட்டரை விலைக்கு வாங்கி குடிநீராக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
தெருவிளக்கு இல்லை
அழகர்சாமி தெரு, நடுத்தெருவில் மின்கம்பம் உள்ளது. ஆனால் தெரு விளக்கு இல்லை. இந்த தெருவில் 50 வீடுகள் உள்ளது. தெருவிளக்கு இல்லாமல் அவதிப்படுகிறோம். தெரு விளக்குகள் அமைத்து தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
முருகாயி, குடும்பத்தலைவி.
வாறுகால் வசதி தேவை
மேலத்தெருவில் முறையான ரோடு வசதி வாறுகால் வசதியில்லை. சிறிய மழை பெய்தாலும் மழைநீர் பாதையில் தேங்கி நிற்கிறது. இதில் அதிகளவில் கொசு உற்பத்தியாகிறது. கொசுக்கடியால் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது.முறையான வாறுகால் வசதி செய்து தர வேண்டும்.
கருப்பசாமி, விவசாயி.
கரடு முராடான ரோடு
தெருக்கள் முழுவதும் கரடு முரடாக குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இரவு நேரத்தில் முதியவர்கள் நடந்து செல்ல முடியாமல் அவதிப்படுகிறார்கள்.புதியதாக உருவான நகர் பகுதியில் மட்டும் ரோடு வசதி உள்ளது .பழைய ஊரில் ரோடு வசதி இல்லை. சுடுகாட்டிற்கு செல்லும் ரோடு கரடு முரடாக உள்ளது. ஊராட்சி நிர்வாகம் தேவையான நிதி ஒதுக்கி ரோடு வசதி செய்து தர வேண்டும்.
நடராஜன், விவசாயி.