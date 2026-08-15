23 பட்டாசு ஆலைகளின் சஸ்பெண்ட் உத்தரவு ரத்து

ADDED : ஆக 13, 2026 07:33 PM
சிவகாசி: பட்டாசு தொழிலாளர்களின் கண்ணீர் வீடியோ வைரல் ஆன நிலையில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் 23 பட்டாசு ஆலைகளின் சஸ்பெண்ட் உத்தரவை மாவட்ட நிர்வாகம் ரத்து செய்தது.
சிவகாசி, வெம்பக்கோட்டை பகுதிகளில் நடந்த தொடர் விபத்து காரணமாக ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. இதில் விதிமீறிய 200 க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டன. முன்பு உரிமம் சஸ்பெண்டான ஆலைகளுக்கு ரத்து செய்ய, அங்குள்ள தவறுகள் சரி செய்யப்படும் பட்சத்தில் ஒரே நாளிலேயே மீண்டும் இயங்க அனுமதி அளிக்கப்படும்.
ஆனால் தற்போது பல மாதங்கள் ஆகியும் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்ட பட்டாசு ஆலைகள் மீண்டும் இயங்குவதற்காக ஆலை உரிமையாளர்கள் விண்ணப்பித்தும் அந்த மனு மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்ளனர்.
இதனால் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் வெளியிட்ட கண்ணீர் வீடியோ வைரலான நிலையில் மாவட்டத்தில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ள பட்டாசு ஆலைகளில் 23ஐ மட்டும் சஸ்பெண்ட் உத்தரவை ரத்து செய்து 11 நிபந்தனைகளுடன் இயங்க மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கி உள்ளது. இதனால் பட்டாசு உரிமையாளர்கள், தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.