நோய் பரவலை தடுக்க தாலுகா வாரியாக குழுக்கள் அமைப்பு: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பேட்டி
நோய் பரவலை தடுக்க தாலுகா வாரியாக குழுக்கள் அமைப்பு: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பேட்டி
ADDED : அக் 28, 2026 02:43 AM
விருதுநகர்: டெங்கு, காலரா நோய்கள் பரவாமல் தடுக்க 24 மணி நேரமும் செயல்படும் குழுக்கள் தாலுகா வாரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது என விருதுநகரில் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தெரிவித்தார்.
விருதுநகரில் அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: ராஜபாளையம், வத்திராயிருப்பு பகுதிகளில் வெள்ளப்பாதிப்பு இடங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி வளாகங்களில் மழைநீர் தேங்குவதை கண்டறியப்பட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தயார் நிலையில் உள்ளது. டெங்கு, காலரா பரவாமல் இருப்பதை தடுக்க 24 மணி நேரமும் செயல்படும் குழுக்கள் தாலுகா வாரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மழைக்கு முன் வடிகால் அடைப்புகள், குப்பைகளை அகற்றும் பணிகள் தீவிரமாக நடக்கிறது.
மேலும் தேனி சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பியது குறித்து முறையான கண்காணிப்புகள், விசாரணையும் நடக்கிறது.
குற்றவாளிகள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள். தி.மு.க., ஆட்சியை விட தற்போது சட்டம், ஒழுங்கு சிறப்பாக உள்ளது, என்றார்.