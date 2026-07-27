தாம்பரம்--தென்காசி ரயில் நேர மாற்றம் அவசியம் தென் மாவட்ட மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
தாம்பரம்--தென்காசி ரயில் நேர மாற்றம் அவசியம் தென் மாவட்ட மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:15 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: சென்னை எழும்பூரில் இருந்து அதிகாலை 5:00 மணிக்கு வந்தே பாரத், 6:00 மணிக்கு தேஜஸ் ரயில்கள் இயக்கப்படுவதால் தாம்பரத்தில் இருந்து அதிகாலை 5:00 மணிக்கு புறப்பட்டு மதியம் 3:30 மணிக்கு தென்காசி வந்தடையும் வகையில் இயக்கப்படும் வாரம் இருமுறை ரயிலை, காலை 7:00 மணிக்கு இயக்க வேண்டும் என தென் மாவட்ட மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தற்போது சென்னை எழும்பூரில் இருந்து வாரத்தில் 6 நாட்கள் அதிகாலை 5:00 மணிக்கு நாகர்கோவிலுக்கு வந்தே பாரத், காலை 6:00 மணிக்கு மதுரைக்கு தேஜஸ், தினமும் காலை 10:40 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து குருவாயூர் ரயிலும் இயங்குகிறது.
இந்நிலையில் ஜூலை 30 முதல் ஆக. 15 வரை வியாழன், சனிக்கிழமைகளில் தாம்பரத்தில் அதிகாலை 5:00 மணிக்கு புறப்பட்டு மதியம் 3:30 மணிக்கு தென்காசி வந்தடையும் வகையிலும், மறு மார்க்கத்தில் ஜூலை 31 முதல் ஆக.16 வரை வெள்ளி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அதிகாலை 5:00 மணிக்கு தென்காசியில் புறப்பட்டு மதியம் 3:15 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும் வகையில் வாரமிருமுறை 'சூப்பர் பாஸ்ட்' எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
தற்போதைய அட்டவணைப்படி இந்த ரயிலை இயக்கினால் மதுரையில் இருந்து தென்காசி வரை 30 நிமிட இடைவெளியில் குருவாயூர் ரயிலும், இந்த ரயிலும் அடுத்தடுத்து இயங்கும் நிலை ஏற்படும்.
இதனால் விருதுநகர் - -செங்கோட்டை இடையே கிராஸிங்கில் காலதாமதம் ஏற்பட்டு பயணிகள் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகி, வருவாய் குறைவு ஏற்படும்.
இதை தவிர்க்க தாம்பரத்தில் காலை 7:00 மணிக்கு புறப்பட்டு மதுரைக்கு மதியம் 2:00 மணிக்கு வந்து மாலை 5:30 மணிக்கு தென்காசி வந்தடையும் வகையில் இயக்கினால் மதுரை --- தென்காசி வழித்தடத்தில் மக்களுக்கு கூடுதல் ரயில் சேவை கிடைக்கும். மேலும் செங்கோட்டையில் இருந்து மாலை 6:00 மணிக்கு புறப்பட்டு திருநெல்வேலி செல்லும் ரயிலுக்கும் இணைப்பு வசதி ஏற்பட்டு, தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கும் அதிக வருவாய் ஈட்டி தரும் ரயிலாக இது உருவாகும்.
எனவே தாம்பரம் - -தென்காசி ரயில் நேர மாற்றம் செய்து இயக்க தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.