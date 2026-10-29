தீபாவளி பண்டிகை நெருக்கடியை சமாளிக்க தாம்பரம் - –செங்கோட்டை அந்தியோதயா ரயில்; விருதுநகர் மாவட்ட பயணிகள் எதிர்பார்ப்பு
தீபாவளி பண்டிகை நெருக்கடியை சமாளிக்க தாம்பரம் - –செங்கோட்டை அந்தியோதயா ரயில்; விருதுநகர் மாவட்ட பயணிகள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 05:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:06 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: .
தீபாவளி போக்குவரத்து நெருக்கடியை சமாளிக்க தாம்பரம் - செங்கோட்டை வழித்தடத்தில், நவ. 1 முதல் 20 வரை அந்தியோதயா ரயில் இயக்க தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென விருதுநகர் மாவட்ட பயணிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சென்னையில் வசித்து வருகின்றனர். தற்போது தீபாவளியை முன்னிட்டு தங்கள் சொந்த ஊருக்கு வந்து செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர்.
ஆனால் சென்னை - செங்கோட்டை வழித்தடத்தில் இயங்கும் கொல்லம், பொதிகை, சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் அதிகளவில் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் நிலை உள்ளது. முன்பதிவு செய்ய முடியாத அளவிற்கு பயணிகள் டிக்கெட் கிடைக்காமல் தவித்து வருகின்றனர்.
எனவே நவ.1 முதல் 20 வரை தாம்பரத்தில் இருந்து விழுப்புரம், திருச்சி, மதுரை, விருதுநகர், திருத்தங்கல், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சங்கரன் கோவில், பாம்புகோவில்சந்தை, கடையநல்லூர், தென்காசி ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் நின்று செங்கோட்டை சென்றடையும் வகையில் இரு மார்க்கத்திலும் அந்தியோதயா ரயில்களை இயக்க வேண்டுமென விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்