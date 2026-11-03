தாம்பரம் -தென்காசி சிறப்பு ரயில்; விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி
தாம்பரம் -தென்காசி சிறப்பு ரயில்; விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 02, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:47 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: தீபாவளி போக்குவரத்து நெருக்கடியை சமாளிக்கும் வகையில் தாம்பரத்தில் இருந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தின் வழியாக தென்காசிக்கு சிறப்பு ரயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பல ஆயிரம் மக்கள் சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் வசிக்கும் நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தங்கள் சொந்த ஊருக்கு வந்து செல்ல ஏற்படும் போக்குவரத்து சிரமத்தை தவிர்க்கும் வகையில் தாம்பரம் -தென்காசி சிறப்பு ரயிலை தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் நேற்று அறிவித்துள்ளது.
இதன்படி நவ. 7 சனிக்கிழமை காலை 05:00 மணிக்கு தாம்பரத்தில் புறப்பட்டு விருதுநகருக்கு மதியம் 01:08, சிவகாசிக்கு 01:34, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு 01:50, ராஜபாளையத்திற்கு 02:13 மணிக்கு வந்து மாலை 04:45 மணிக்கு தென்காசியை சென்றடையும் வகையிலும்,
மறு மார்க்கத்தில் தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து நவ. 9 மதியம் 3:00 மணிக்கு புறப்பட்டு ராஜபாளையத்திற்கு மாலை 04:23, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு 04:36, சிவகாசிக்கு 04:53, விருதுநகருக்கு 05:28 மணிக்கு வந்து மறுநாள் அதிகாலை 03:20 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும் வகையில் ஒரு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
இதில் 4 ஏ.சி சேர் கார் பெட்டிகளும்,
17 சேர்கார் பெட்டிகளும் உள்ளதால் குறைந்த கட்டணத்தில் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பயணிக்கும் வாய்ப்பினை பெற்றுள்ளனர். இதற்கான முன்பதிவு இன்று காலை 08;00 மணிக்கு துவங்குகிறது.
இந்த சிறப்பு ரயிலால் விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.