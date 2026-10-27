தமிழக மருத்துவக்கல்வி இயக்குனர் பணியிடம் இரு மாதங்களாக காலி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரிகளில் பணிகள் பாதிப்பு
தமிழக மருத்துவக்கல்வி இயக்குனர் பணியிடம் இரு மாதங்களாக காலி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரிகளில் பணிகள் பாதிப்பு
ADDED : செப் 27, 2026 12:58 AM
விருதுநகர்: தமிழக மருத்துவக்கல்வி இயக்குனர் பணியிடம் இரு மாதங்களாக காலியாகவே உள்ளது. இதனால் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரிகளில் பணிகள் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி டீன் ஆக இருந்த சுகந்தி ராஜகுமாரி, மருத்துவக்கல்வி இயக்குனராக கடந்தாண்டு நியமிக்கப்பட்டார். இவர் ஜூலை இறுதியில் ஓய்வு பெற்றார். மாநிலத்தில் உள்ள 36 அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனைகளை நிர்வகிக்கும் பதவிக்கு நிரந்தரமாக ஒருவரை நியமிக்காமல், பொறுப்பு அதிகாரியை நியமித்து த.வெ.க., அரசு அலட்சியமாக செயல்படுகிறது. இதனால் மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனைகளில் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் நியமனம் தாமதம், மருந்து, மாத்திரைகள் கொள்முதல் செய்து வழங்குவதில் பாரபட்சம், பொதுப்பணித்துறை கட்டட பராமரிப்பு பணிகள் மந்தம், துாய்மை பணிகள் உள்பட பல்வேறு மருத்துவப்பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இடைத்தேர்தல் முடிந்த பிறகே மருத்துவக்கல்வி இயக்குனர் பணியிடம் நிரப்பப்படும் என்ற அரசின் முடிவால் அதுவரை மாநிலத்தின் அனைத்து மருத்துவக் கல்லுாரிகளின் பணிகளும் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
அடுத்த மாதம் முதல் புதிய அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகளில் முதுநிலை மருத்துவப்படிப்புகள் துவங்கப்பட உள்ள நிலையில், தேசிய மருத்துவ ஆணைய குழுவினர் ஒவ்வொரு கல்லுாரியாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இப்படி முக்கியமான சூழலில் மருத்துவக்கல்வி இயக்குனர் பணியிடம் காலியாக இருப்பது சர்ச்சையாகி உள்ளது.