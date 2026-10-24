கருத்துரிமையைப்பறிக்கும் சுற்றறிக்கையை தமிழக அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும்: முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம் வலியுறுத்தல்
கருத்துரிமையைப்பறிக்கும் சுற்றறிக்கையை தமிழக அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும்: முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:56 PM
விருதுநகர்: ‘‘அரசு ஊழியர்களின் கருத்துரிமையைப் பறிக்கும் சுற்றறிக்கையை தமிழக அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும்,’’ என, தமிழ்நாடு முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக மாநிலப் பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறியுள்ளதாவது: அரசு ஊழியர்கள் அரசின் கொள்கைகள், திட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளைப் பொதுவெளியிலும், சமூக ஊடகங்களிலும் விமர்சிக்கக் கூடாது என்றும், அரசை விமர்சிக்கும் தீர்மானங்கள் அல்லது உரைகள் இடம்பெறும் அலுவல்சாரா கூட்டங்களில் அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்க கூடாது என்றும், அவ்வாறு செயல்பட்டால் நடத்தை விதிகளின் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பொது சுகாதாரம், நோய்த்தடுப்பு மருந்துத்துறை இயக்குனர் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கை கண்டனத்துக்குரியது.
அரசு ஊழியர்களின் கருத்துரிமை, எழுத்துரிமை, ஜனநாயக உரிமைகளைப்பாதிக்கும் இச்சுற்றறிக்கையை உடனடியாக தமிழக அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும்.
அரசு ஊழியர்களின் பொருளாதார நலன்கள் அரசின் கொள்கைகளுடன் தொடர்புடையவை என்பதால், அக்கொள்கைகளை விமர்சிப்பதும், நியாயமான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் போராடுவதும் ஜனநாயக உரிமையாகும்.
அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கிய சங்கம் அமைக்கும் உரிமை, ஜனநாயக வழியில் கோரிக்கைகளை முன்வைக்கும் உரிமைகளுக்குத் தடையாக இச்சுற்றறிக்கை அமைந்துள்ளது. தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து, ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்களின் ஜனநாயக உரிமைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.