‘ஓட்டு உரிமையை மத்திய அரசும், தேர்தல் ஆணையமும் பறிக்க நினைக்கிறது’
‘ஓட்டு உரிமையை மத்திய அரசும், தேர்தல் ஆணையமும் பறிக்க நினைக்கிறது’
UPDATED : அக் 25, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:44 PM
விருதுநகர்: மக்களின் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் ஓட்டு. அதனை மத்திய அரசும், தேர்தல் ஆணையமும் பறிக்க நினைக்கிறது என காங்., பார்வையாளர் லட்சுமி காந்த் தொட்டா, எம்.பி., விஜய் வசந்த் தெரிவித்தனர்.
விருதுநகரில் இருவரும் கூட்டாக நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
ஓட்டு என்பது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. ஜனநாயக நாட்டில் சாதாரண மனிதனின் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் ஓட்டு. இதனை மத்திய அரசும், தேர்தல் ஆணையமும் பறிக்க நினைக்கிறது.
மத்தியில் பா.ஜ., ஆட்சி அமைந்தது முதல் ஓட்டு திருட்டு, வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடிகளை செய்து வருகிறது. பா.ஜ.,வுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உதவி வருகிறது. மகாராஷ்டிராவில் மகதேவ்புரா தொகுதியில் மட்டும் பா.ஜ., 1 லட்சம் ஓட்டுக்கள் அதிகமாக பெற்று வெற்றி பெற்றது.
ஆனால் அத்தொகுதியில் மட்டும் 80 ஆயிரம் போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தனர். ஒரு வீட்டில் 80க்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் இருப்பது போன்ற மோசடிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
எஸ்.ஐ.ஆர்., நடவடிக்கையால் 13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்காக பா.ஜ., அரசையும், தேர்தல் ஆணையத்தையும் கண்டித்து நவ.1ல் டில்லியில் காங்., சார்பில் நடக்கவுள்ள போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண மக்களின் ஓட்டு உரிமையை பறிக்கும் நடவடிக்கையில் பா.ஜ., தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது, என்றனர்.