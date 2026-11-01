பஸ்களை வேறு இடங்களில் நிறுத்துவதால் குழப்பம் ஒரே இடத்தில் நின்று செல்ல எதிர்பார்ப்பு
பஸ்களை வேறு இடங்களில் நிறுத்துவதால் குழப்பம் ஒரே இடத்தில் நின்று செல்ல எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 05:18 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:14 PM
காரியாபட்டி: காரியாபட்டியில் அருப்புக்கோட்டை வழியாக செல்லும் பஸ்கள் வெவ்வேறு இடத்தில் நின்று செல்வதால் பயணிகள் குழப்பம் அடைகின்றனர். ஒரே இடத்தில் நிழற்குடை அருகே நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.
அருப்புக்கோட்டை வழியாக செல்லும் பஸ்கள் காரியாபட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே நின்று செல்ல பயணியர் நிழற்குடை ரூ. பல லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டது. ஆனால் அங்கு பஸ்கள் நின்று செல்லாமல் அதற்கு முன்பாகவே நின்று சென்றதால் மழை, வெயிலுக்கு பயணிகள் திறந்தவெளியில் காத்திருந்தனர். நிழற்குடை பயன்பாடு இன்றி கிடந்ததால் சமூக விரோத செயல்கள் நடப்பதுடன், ஆக்கிரமிப்பு கடைகளால் சூழப்பட்டு பராமரிப்பின்றி படுமோசமாக இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் டிரைவர்களின் இஷ்டத்திற்கு பஸ்களை அங்கும் இங்கும் நிறுத்தியதால் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து பயணியர் நிழற்குடை அருகே பஸ்கள் நின்று செல்ல போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்தனர். சில நாட்கள் மட்டுமே பின்பற்றினர். இதனால் ஒரு சில பஸ்கள் மட்டும் பயணியர் நிழற்குடை அருகே நின்று சென்றது. மற்ற பஸ்கள் ஏற்கனவே நின்று சென்ற இடத்தில் நிறுத்தியதால் பயணிகள் அங்கும் இங்கும் அலைந்து பஸ் ஏற வேண்டியதுள்ளது. நிழற்குடை அருகே பஸ்கள் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.