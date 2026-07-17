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﻿ நீரின்றி வறண்டு வரும் பேயனாறு கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம்

﻿ நீரின்றி வறண்டு வரும் பேயனாறு கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:13 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:13 AM

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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: போதிய அளவிற்கு தென்மேற்கு பருவ மழை பெய்யாததால் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் செண்பகதோப்பு பேயனாற்று ஓடைகள் நீரின்றி வறண்டு வருவதால் நகரில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

நகராட்சி பகுதியில் 15 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ள நிலையில், செண்பகத் தோப்பு பேயனாறு மூலமும் தாமிரபரணி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் மூலமும் குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படுகிறது.

இந்நிலையில் நடப்பாண்டில் போதிய அளவிற்கு தென்மேற்கு பருவ மழை பெய்யாததால் செண்பகத் தோப்பு பேயனாற்று நீர்வரத்து ஓடைகள் வறண்டு வருகிறது. இதனால் இப்பகுதியில் உள்ள கிணற்றிலிருந்து தினமும் 10 லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் பெறுவதில் மிகுந்த சிரமம் ஏற்பட்டு வருகிறது.

அதேபோல் தாமிரபரணி குடிநீர் திட்டத்திலும் அடிக்கடி குழாய் உடைப்பின் காரணமாக தினசரி குடிநீர் வருவதில் தாமதம் ஏற்பட்டு நகரில் தற்போது 10 முதல் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டும் தான் குடிநீர் சப்ளை நடக்கிறது.

இதனால் நகரில் ஒவ்வொரு தெருவிலும் ஒரு குடம் தண்ணீர் ரூ. 15 குடுத்து மக்கள் வாங்க வேண்டிய நிலை காணப்படுகிறது.

மழை பெய்யாமல் இதே நிலை நீடித்தால் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயநிலை உருவாகி வருகிறது. இதனை தவிர்க்க புதிய குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

தற்போது செண்பகத் தோப்பில் உள்ள கிணறுகள் மூலம் தினமும் 10 லட்சம் லிட்டர் குடிநீரும், தாமிரபரணி திட்டம் மூலம் தினமும் 20 முதல் 25 லட்சம் லிட்டர் குடிநீரும் பெறப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது. இருந்தபோதிலும் கூடுதலாக குடிநீர் கிடைக்க புதிய திட்டத்தை மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக கமிஷனர் குமார் கூறினார்.

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