அடர்ந்து வளர்ந்த மரங்களால் குளு குளு சூழல் அருப்புக்கோட்டை மலையரசன் கோயில் கிரிவல பாதையில்
அடர்ந்து வளர்ந்த மரங்களால் குளு குளு சூழல் அருப்புக்கோட்டை மலையரசன் கோயில் கிரிவல பாதையில்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:34 PM
ம ரங்கள் இயற்கையின் வாழும் வரலாறுகள். சுற்றுச்சூழலின் முக்கிய தூண்கள். பழமையான பல நூற்றாண்டுகளை கடந்த மரங்கள் கிராமங்களில் தான் உள்ளன. மக்கள் இவற்றை தெய்வமாக வழிபாடு செய்கின்றனர். இன்றைய சூழலில் வளர்ச்சி மற்றும் நகரமயமாக்கல் என்ற பெயரில் பழமையான மரங்களை வெட்டி சுற்றுச்சூழலுக்கு வேட்டு வைக்கிறோம்.
மரங்களை பாதுகாப்பது அவசியம். இயற்கையின் சிறந்த படைப்புகளில் மரங்கள் முதன்மையானவை. உயிரினங்கள் அனைத்தும் மரங்கள் பல்வேறு வகைகளில் உதவி செய்கின்றன. இயற்கையை அழகாகவும், அரணாகவும் மரங்கள் பாதுகாக்கின்றன. இயற்கை மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட பல்வேறு மரங்கள் உள்ளன. ஆனால் மரங்களின் மகத்துவம் தெரியாமல் மக்கள் இவற்றை அழிப்பதில் குறியாக கொண்டுள்ளனர்.
மரங்களை வளர்ப்பது நம்முடைய விருப்பம் சார்ந்த விஷயம் அல்ல, பூமியில் தற்போது நிலவும் அதிக வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தவும், இயற்கை பேரிடர்களை தவிர்க்கவும், எதிர்கால சந்ததியினரின் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கும் அவசியம் ஆகிறது.
அந்த வகையில், அருப்புக்கோட்டை தெற்கு தெரு பகுதியில் மலையரசன் கோயில் ரோடு பகுதியில் அமைந்துள்ள மலையரசன் கோவிலில் கிரிவலப் பாதை உள்ளது. இங்கு 200 ஆண்டுகளைக் கடந்த 200 க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் பாதையின் இருபுறமும் வளர்க்கப்பட்டு குளு குளு சூழலை தருகிறது. நல்ல பசுமையுடன் சுத்தமான ஆக்சிஜனை மரங்கள் தருவதால் இங்கு காலை மாலை இரு வேளைகளிலும் மக்கள் கிரிவல பாதையில் 'வாக்கிங்' செல்கின்றனர்.
வயதானவர்கள், ஓய்வு அலுவலர்கள், சர்க்கரை நோயாளிகள் உள்ளிட்டோர் தினமும் இங்கு நடை பயிற்சி மேற்கொள்கின்றனர். மூலிகை மரங்கள் உள்ளதால் சுத்தமான சுகாதாரமான காற்று கிடைக்கிறது. ஆலமரம், புளிய மரம், வேம்பு, வில்வம் உள்ளிட்ட பயனுள்ள மரங்கள் இங்கு உள்ளன. பள்ளி மாணவர்கள், போட்டி தேர்வுக்கு தயார் செய்பவர்கள் மரங்கள் கீழ் அமர்ந்து இயற்கை சூழலில் படிக்கின்றனர்.