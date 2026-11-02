பாலப் பணிகள் முடிந்தும் சீரமைக்காத மலையடிப்பட்டி மெயின் ரோடு-
பாலப் பணிகள் முடிந்தும் சீரமைக்காத மலையடிப்பட்டி மெயின் ரோடு-
UPDATED : நவ 01, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:24 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் மலையடிப்பட்டி மெயின் ரோட்டில் பாலப் பணிகள் முடிந்தும் ரோட்டை சீரமைக்காததால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர்.
பஞ்சு மார்க்கெட்டில் இருந்து சத்திரப்பட்டி செல்ல மாற்றுப்பாதையாக உள்ளது.
அத்துடன் சத்திரப்பட்டி, அய்யனாபுரம், வ.உ.சி நகர், வேலாயுத புரம், அட்டைமில் முக்கு, கீழராஜகுலராமன், ஆலங்குளம் பகுதிகளில் பள்ளி, கல்லுாரி வாகனங்கள், நுாற்பாலை தொழிலாளர்கள், கிராம பகுதி செல்லும் மினிபஸ்கள் இந்த போக்குவரத்து நெரிசலற்ற பாதையாக உபயோகித்து வந்தனர்.
இந்த ஆண்டு பிப். ல் சஞ்சீவி மலையில் இருந்து ரோட்டை கடக்கும் மழைநீர் வடிகால் பாலம் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பில் நகராட்சி பொது நிதியில் சீரமைக்கப்பட்டது.
பணி முடிந்து பல மாதங்கள் கடந்தும்
பாலத்திற்கும் ரோட்டிற்குமான இணைப்பு முறையாக செப்பனிடாததால் கனரக வாகனங்கள் இப்பகுதியை கடக்க சிரமம் ஏற்பட்டு மாற்று பாதையில் சுற்றி வருகின்றனர்.
இணைப்பை முறையாக செப்பனிட்டு செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நகராட்சி அதிகாரிகள் முன் வர வேண்டும்.