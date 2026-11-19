/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ஆய்வகம் திறப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 04:49 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் ஒருங்கிணைந்த பொது சுகாதார ஆய்வக கட்டிடத்தை கார்த்திக் எம்.எல்.ஏ. இன்று (நவ.,14) திறந்து வைத்தார்.
விழாவில் தலைமை டாக்டர் குமரகுரு, செவிலியர்கள், லேப் டெக்னீசியன்கள் பங்கேற்றனர்.
பின்னர் எம்.எல்.ஏ. மருத்துவமனை சுற்றி பார்த்து மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார். அப்போது ஆய்வகத்திற்கு கூடுதல் பணியாளர்கள் நியமிக்க வேண்டுமென லேப் டெக்னிசீயன்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.