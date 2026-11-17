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இடியும் நிலையில் மேல்நிலைத் தொட்டி பக்தர்கள் அச்சம்
இடியும் நிலையில் மேல்நிலைத் தொட்டி பக்தர்கள் அச்சம்
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
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அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் கோயில் வளாகம் அருகே குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டி இடியும் நிலையில் இருப்பதால், பக்தர்கள் அச்சத்துடன் வந்து செல்கின்றனர்.
அருப்புகோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்தது பாலையம்பட்டி ஊராட்சி. இதற்கு உட்பட்டது வேல்முருகன் காலனி. இங்குள்ள முத்து மாரியம்மன் கோயில் அருகில் குடிநீர் மேல்நிலை மேல்நிலைத் தொட்டி உள்ளது. கட்டி பல ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், தொட்டியை தாங்கும் தூண்களில் காரைகள் பெயர்ந்து கம்பிகள் வெளியே நீட்டிக் கொண்டுள்ளது. தொட்டி எந்த நேரமும் விழும் நிலையில் இருப்பதால் கோயிலுக்கு வந்து செல்லும் பக்தர்கள் அச்சமடைகின்றனர்.
ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் மேல்நிலைத் தொட்டியின் சேதமடைந்த தூண்களை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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