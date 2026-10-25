சூப்பர் ரிப்போர்ட்டர் சேதமடைந்த ரோடு, தேங்கும் கழிவுநீர், நாய்கள் தொல்லை சிரமத்தில் அம்பேத்கர் நகர் மக்கள்.
சூப்பர் ரிப்போர்ட்டர் சேதமடைந்த ரோடு, தேங்கும் கழிவுநீர், நாய்கள் தொல்லை சிரமத்தில் அம்பேத்கர் நகர் மக்கள்.
UPDATED : அக் 24, 2026 05:11 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:06 PM
ராஜபாளையம்: சேதமடைந்த ரோடு, தேங்கும் கழிவுநீர், அகற்றப்படாத குடிநீர் தொட்டி, நாய்கள் தொல்லை உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை சந்திக்கின்றனர் மேலப்பாட்ட கரிசல்குளம் ஊராட்சி அம்பேத்கர் நகர் பகுதி மக்கள்.
ராஜபாளையம் தென்றல் நகர் செல்லும் வழியில் அமைந்துள்ள அம்பேத்கர் நகரில் பாதி தெருக்களில் ரோடு ஜல்லி கற்களுடன் முழுமை அடையாமல் உள்ளது. சில பகுதிகளில் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்ட சிமெண்ட் ரோடு குழாய் பணிக்காக தோண்டி தற்போது வரை சீரமைக்க வில்லை.
துாய்மை பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையை காரணம் காட்டி குப்பை அகற்றும் பணிகள் நடப்பதால் கழிவுகள் ஆங்காங்கு குவிக்கப்பட்டு சாக்கடையில் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்கிறது.
குடிநீர் தொட்டிகளும் சேதமாகி காட்சி பொருளாக மாறி உள்ளன. நாய்களால் இரவு நேரங்களில் கூட்டமாக தனியாக வருபவர்களை விரட்டுகிறது. மின்விளக்குகள் பழுதடைவதை கண்காணிக்கவும், மேல்நிலைத் தேக்க தொட்டியில் இருந்து தண்ணீரை திறப்பதிலும் பாரபட்சம் உள்ளது.
ரோடு வேண்டும்:
குடியிருப்புகள் இடையே உள்ள தெருக்களில் சிமெண்ட் ரோடு போட்டும் குழாய்களுக்காக தோண்டப்பட்ட ரோடு கற்களுடன் கால்களை பதம் பார்க்கிறது. இது தவிர சந்து பகுதிகளில் கழிவு நீர் தெருவின் நடுவே வழிந்து செல்கிறது. மழைக்காலம் துவங்கி விட்டால் சேரும் சகதியமாக மாறி தினமும் வாகன ஓட்டிகள் கற்களில் சரிந்து விழுகின்றனர்.
-கண்ணன், குடியிருப்பாளர்.
விலைக்கு வாங்கும் குடிநீர்:
அணைத்தலை ஆற்றில் இருந்து வரும் குடிநீர் குடியிருப்பு பகுதி வழியே கிருஷ்ணாபுரம் ஊராட்சி, ராஜபாளையம் நகராட்சி குடியிருப்புகளுக்கு செல்லும் நிலையில் இப்பகுதிகளுக்கு சப்ளை முறையாக இல்லை. குடம் ஒன்றுக்கு தற்போது வரை ரூ.12 என விலை கொடுத்து வாங்கும் நிலை தொடர்கிறது. வழியில்லாதவர்கள் ராஜபாளையம் பஜனை கோயில் வாட்டர் டேங்க் பகுதி வரை செல்ல வேண்டி உள்ளது.
கிருஷ்ணவேணி , குடியிருப்பாளர்.
புதர்களை அகற்றுங்கள்: அடித்தட்டு மக்கள் இப்பகுதியில் உள்ள ரேஷன் கடை , மேல்நிலைத் தேக்க நீர் தொட்டி சுற்றி புதர்கள் வளர்வதை பராமரிப்பது இல்லை. செயல்படாமல் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியையும் அகற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இருந்து வருகிறது. புதர்களை அகற்றாததால் விஷ ஜந்துக்கள் தொல்லை உள்ளது.
சித்திரன், குடியிருப்பாளர்.
சமுதாயக் கூட வசதி வேண்டும்:
ஏற்கனவே இருந்த பொது சமுதாயக்கூடம் சிதிலமடைந்ததால் நீண்ட கோரிக்கைக்கு பின் தற்போது தான் அகற்றி உள்ளனர். வசதி இல்லாதவர்கள் தெருக்களில் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தும் நிலை உள்ளது. அப்பகுதி காலி இடத்தில் புதிய சமுதாயக்கூடம் அமைக்க வேண்டும்.
லட்சுமணன், குடியிருப்பாளர்.