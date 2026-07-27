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ஆடு திருடியவர்களை விரட்டிபிடித்த மக்கள்

ஆடு திருடியவர்களை விரட்டிபிடித்த மக்கள்

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:25 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:25 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM

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காரியாபட்டி:காரியாபட்டி அருகே மதியம் சத்திர புளியங்குளத்தில் மேய்ந்து கொண்டிருந்த ஆட்டை, டூவீலரில் வந்த ஒருவர் திருடி தப்பிச் செல்ல முயன்றார். அதை அந்த வழியாக சென்ற ஆட்டோ ஓட்டுனர் பார்த்து சத்தம் போடவே, சுற்றி இருந்தவர்கள் டூவீலரை விரட்டினர்.

தோப்பூர் வழியாக தப்பி செல்வதை அறிந்து, அக்கிராமத்தில் உள்ள சிலருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அவரை பிடித்து காரியாபட்டி போலீசில் ஒப்படைத்தனர். விசாரணையில் காரியாபட்டி கஞ்சநாயக்கன்பட்டி குணசேகரன் 25, என தெரிந்தது. மேலும் பல இடங்களில் ஆடுகளை திருடியதை ஒப்புக்கொண்டார். அவரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

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