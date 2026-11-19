வெற்றி பயண பஸ்களால் பெருகும் பெண்களின் ஆன்மிக பயணம்
வெற்றி பயண பஸ்களால் பெருகும் பெண்களின் ஆன்மிக பயணம்
UPDATED : நவ 17, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:28 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்: தமிழகத்தில் இயங்கும் வெற்றி பயண பஸ்களால் பிரபல கோயில்களில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய பெண்கள் அதிகளவில் பயணித்து வருகின்றனர்.
தி.மு.க.ஆட்சியில் விடியல் பயணம் மூலம் டவுன் பஸ்களில் மட்டுமே பெண்கள் பயணித்து வந்த நிலையில், தற்போதைய தமிழக வெற்றி கழக ஆட்சியில் மாவட்டங்களுக்கு இடையே இயங்கும் புறநகர் பஸ்களிலும் பெண்கள் பயணிக்கும் வகையில் வெற்றி பயண திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.
இதன் மூலம் அரசு, தனியார் ஊழியர்கள், சுயதொழில் செய்யும் பெண்கள் என ஏராளமானோர் பயனடைந்து வருகின்றனர். இது அவர்களின் மாதாந்திர பணச் செலவில் மிச்சத்தையும், சேமிப்பையும்
ஏற்படுத்தி வருகிறது.
மறுபுறம் அதிகரித்து வரும் விலைவாசியால் ஏற்படும் பணப்பற்றாக்குறையையும் சரிகட்டி வருகிறது.
வார விடுமுறை நாட்களில் தாங்கள் வசிக்கும் பகுதியைச் சுற்றி உள்ள நகரங்கள் மட்டுமின்றி மதுரை, திருப்பரங்குன்றம், ராமேஸ்வரம், பழனி, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், இருக்கன்குடி, திருச்செந்தூர், குற்றாலம், பிள்ளையார்பட்டி, மடப்புரம் உட்பட பல்வேறு பிரபலமான கோயில் நகரங்களில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய பெண்கள் அதிகளவில் வருவதாக வெற்றி பயண பஸ்களின் கண்டக்டர்கள் கூறுகின்றனர். ,
இதனால் டிக்கெட் எடுத்து பயணிக்கும் ஆண்களுக்கு கூட வெற்றி பயண பஸ்களில் சீட் கிடைக்காத நிலை ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு பெண் பக்தர்களின் வருகை அதிகரிப்பதால் பூ, மாலை, பத்தி, சூடன், தீப விளக்குகள், வாழை பழங்கள் விற்பனையும், டீக்கடைகள், ஹோட்டல்கள், சுவீட் ஸ்டால்களில் உணவு பொருட்கள் விற்பனையும் அதிகரித்துள்ளதாக விற்பனையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.