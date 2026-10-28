சிவகாசி பஸ் ஸ்டாண்டில் தொடரும் திருட்டு: போலீசார் ரோந்து அவசியம்
சிவகாசி பஸ் ஸ்டாண்டில் தொடரும் திருட்டு: போலீசார் ரோந்து அவசியம்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:42 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:36 PM
சிவகாசி: சிவகாசி பஸ் ஸ்டாண்டில் தொடர்ந்து நடக்கின்ற திருட்டு உள்ளிட்ட குற்ற சம்பவங்களால் பயணிகள் கடும் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
சிவகாசி பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு தினமும் 200 க்கும் மேற்பட்ட முறை அரசு, தனியார் பஸ்கள் வந்து செல்கின்றன. அருகில் உள்ள கிராமங்கள் தவிர சாத்துார், விருதுநகர், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ராஜபாளையம் உள்ளிட்ட நகரங்களில் இருந்து பல்வேறு பணி நிமித்தமாக தினமும் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு வந்து செல்கின்றனர். தற்போது தீபாவளி நெருங்கி வருவதால் வெளியூர்களில் இருந்து அதிகமான பட்டாசு வாங்குவதற்காக இங்கு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் பஸ் ஸ்டாண்டில் அவ்வப்போது திருட்டு உள்ளிட்ட குற்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறது. இங்குள்ள இருக்கைகளில் ஒரு சிலர் மது அருந்தி படுத்து விடுகின்றனர். மேலும் தகாத வார்த்தை பேசிக்கொண்டு பயணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவதோடு தகராறிலும் ஈடுபடுகின்றனர். இரு நாட்களுக்கு முன்பு பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு வந்த இளம் பெண்ணின் கழுத்தில் இருந்த இரண்டரை பவுன் தங்கச் செயின் திருடு போனது. இதுபோன்று அடிக்கடி பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடப்பதால் பயணிகள் கடும் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
பஸ் ஸ்டாண்டு வளாகத்திலேயே புறக்காவல் நிலையம் செயல்பட்டும் இது போன்ற சம்பவங்களை தடுக்க முடியவில்லை. எனவே போலீசார் அடிக்கடி பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு இதுபோன்ற குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க வேண்டும் என பயணிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.