இருக்கு ஆனால்... இல்லை... இருளில் புறநகர் பகுதிகள்
இருக்கு ஆனால்... இல்லை... இருளில் புறநகர் பகுதிகள்
UPDATED : அக் 25, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:44 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட புறநகர் பகுதிகளில் தெருக்களில் மின் விளக்குகள் பொறுத்த மின்கம்பங்கள் அமைத்து பல மாதங்களாகியும் விளக்குகள் பொருத்தப்படாமல் காட்சி பொருளாக உள்ளன.
அருப்புக்கோட்டை நகராட்சியில் 36 வார்டுகள் உள்ளன. இவற்றிற்கு உட்பட்டு 10க்கும் மேற்பட்ட புறநகர் பகுதிகள் உள்ளன. இவற்றில் பெரும்பாலான தெருக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் பல ஆண்டுகளாக செய்யப்படாமலேயே உள்ளன முக்கியமாக தெரு விளக்குகள் கேட்டு மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
ஒரு வழியாக நகராட்சி கணேஷ் நகர் நேதாஜி நகர் விரிவாக்க பகுதி அன்பு நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின் விளக்குகள் பொருத்த நகராட்சிகளின் நிர்வாக இயக்ககத்தில் அனுமதி பெற்று கம்பங்கள் அமைக்கும் பணி நடந்தது. ஆனால் பல மாதங்களாக மின்விளக்குகள் பொருத்தாமல் கம்பங்கள் காட்சி பொருளாக உள்ளன.
நகராட்சிக்கு உட்பட்ட ரோடுகளில் 30 மீட்டருக்கு ஒரு மின் விளக்கு அமைக்க வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் 4 ஆயிரத்து 300 விளக்குகள் தான் பொருத்தப்பட வேண்டும். கூடுதலாக நகரில் 500 விளக்குகள் பொருத்தியதால், நகராட்சியின் நிர்வாக இயக்ககத்தில் புறநகர் பகுதிகளுக்கு தேவைப்படும் 180 விளக்குகளுக்கான அனுமதி கொடுத்ததை, திருப்ப பெற்றது.
இதனால் புற நகர் பகுதிகளில் மின்கம்பங்களில் இருந்தும் விளக்குகள் இல்லாததால் இருட்டில் மக்கள் தவிக்கின்றனர்.
நகராட்சி நிர்வாகம் உரிய அனுமதி பெற்று புறநகர் பகுதிகளில் மின் விளக்குகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.